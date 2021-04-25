Биолог назвал семь простых способов замедлить процесс старения

https://static.news.ru/photo/3c1774ac-c076-11e9-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Семь простых привычек, замедляющих процесс старения. назвал британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил. Об этом пишет Express.

По мнению эксперта, чтобы продлить жизнь и не стареть, необходимы регулярная физическая активность, отказ от пищевых добавок, добавление в рацион большого количества овощей.Также человеку следует следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов и отказаться от необычных диет.

При этом Стил утверждает, что для достижения нужного результата достаточно всего десяти минут регулярных прогулок ежедневно. Более того, главное в ходе тренировок не перегрузить себя, поскольку это может спровоцировать обратный эффект — сокращение продолжительности жизни.

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