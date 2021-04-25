Биолог назвал семь простых способов замедлить процесс старения

Семь простых привычек, замедляющих процесс старения. назвал британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил. Об этом пишет Express.
По мнению эксперта, чтобы
При этом Стил утверждает, что для достижения нужного результата достаточно всего десяти минут регулярных прогулок ежедневно. Более того, главное в ходе тренировок не перегрузить себя, поскольку это может спровоцировать обратный эффект — сокращение продолжительности жизни.
Ранее сомнолог Софья Черкасова посоветовала, чтобы крепко и быстро заснуть, продуктивно провести свой день.