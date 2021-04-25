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Биолог назвал семь простых способов замедлить процесс старения

02:01, 27 апреля 2021
Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Семь простых привычек, замедляющих процесс старения. назвал британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил. Об этом пишет Express.

По мнению эксперта, чтобы продлить жизнь и не стареть, необходимы регулярная физическая активность, отказ от пищевых добавок, добавление в рацион большого количества овощей.Также человеку следует следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов и отказаться от необычных диет.

При этом Стил утверждает, что для достижения нужного результата достаточно всего десяти минут регулярных прогулок ежедневно. Более того, главное в ходе тренировок не перегрузить себя, поскольку это может спровоцировать обратный эффект — сокращение продолжительности жизни.

Ранее сомнолог Софья Черкасова посоветовала, чтобы крепко и быстро заснуть, продуктивно провести свой день.

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