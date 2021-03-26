«Это ужас!»: диетолог перечислила опасности полуфабрикатов

https://static.news.ru/photo/33372590-8e3c-11eb-9e0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К использованию полуфабрикатов нужно подходить с осторожностью. Некоторые из них вредны для здоровья, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Она напомнила, что это изделия, которые прошли первичную обработку. Однако такая пища по определению не может быть полезной: в ней содержится множество добавок, консервантов и ароматизаторов — чтобы увеличить срок хранения и усилить вкус.

Это ужас! В ней большое количество жиров, потому что должно быть вкусно, огромное количество рафинированных углеводов — это, например, пшеничная мука. Это продукты глубокой переработки, они потеряли питательную ценность, лишены полезных элементов и белков, — сказала Дианова в эфире «Радио 1».

По её словам, с полуфабрикатами люди употребляют в пищу «много химии, что негативно влияет на организм и может привести к проблемам с печенью, кишечником, поджелудочной железой и другими органами». Помимо этого, у таких продуктов «огромная энергетическая ценность, и совершенно непонятно, как это всё потратить», добавила диетолог.

Вместе с тем, уточнила она, бывают и относительно безвредные полуфабрикаты — мясные, мясосодержащие или рыбные изделия, вырезка, нарезанные мелкими кусочками гуляш или бефстроганов. Есть и кулинарные полуфабрикаты, которые прошли обработку и уже готовы к употреблению в холодном или подогретом виде — например, сосиски и сардельки.

Употреблять их надо очень редко — одну сосиску весом 50–60 граммов и 30 граммов докторской колбасы на бутерброд два раза в неделю. Ничего страшного в этом нет, — рассказала Дианова.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель медицинского департамента сети федеральных клиник Ольга Малиновская предупредила, что полуфабрикаты вредны из-за большого содержания натрия, что вредно при заболеваниях почек.