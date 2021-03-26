Медик рассказала, как правильно питаться при проблемах с почками

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Людям с заболеваниями почек следует особо тщательно отнестись к своему рациону. Об этом предупредила руководитель медицинского департамента сети федеральных клиник Ольга Малиновская.

Она напомнила, что при хронических проявлениях заболевания почки плохо функционируют или вовсе перестают работать. Болезнь имеет несколько стадий, а при отсутствии лечения прогрессирует, приводя к почечной недостаточности и серьёзным проблемам с сердцем и сосудами. Такое состояние требует регулярного или постоянного диализа, а в ряде случаев и трансплантации.

Не допустить прогрессирования болезни можно, если следить за состоянием почек и соблюдать медицинские рекомендации. При этом среди них есть и те, что касаются питания и образа жизни.

По словам медика, исключать цельные злаки, фрукты и овощи из питания не следует. Наоборот, необходимо следить, чтобы их в рационе было в достаточном количестве. Отказываться от жиров тоже не нужно, однако предпочтение лучше всего отдавать продуктам, которые содержат полезные для организма полиненасыщенные жиры — например, оливковому маслу.

Для пациентов с хронической болезнью почек важно не превышать потребление белка. Высокобелковая диета и большое содержание соли в пище повреждают нефроны — структурные единицы почек. Придерживаясь диеты, очень важно не голодать, а продолжать питаться максимально разнообразно и калорийно. Соблюдение калорийности рациона — ещё одно важное требование к питанию пациентов с заболеваниями почек, — рассказала Малиновская.

Она добавила, что на начальных стадиях развития болезни можно не ограничивать объём потребляемой жидкости. Однако объём натрия в пище лучше сократить. Его источником является поваренная соль. Её бывает много в покупных продуктах — колбасе, сосисках и других деликатесах из переработанного мяса, а также в полуфабрикатах промышленного производства. Эти продукты медик рекомендовала полностью исключить из рациона.

Самый простой способ обнаружить проблемы с почками, а также следить за своим состоянием — сдать общий анализ мочи. Изменение основных параметров поможет оценить правильность назначенного лечения и его эффективность.

Ранее, как писал NEWS.ru, нефролог Татьяна Панкратенко назвала вещества, которые в буквальном смысле «убивают» почки.