Врач назвала убивающие почки вещества

https://static.news.ru/photo/f5a328b4-8760-11eb-a976-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соль, фосфаты и белок являются «убийственными» для почек. Об этом заявила нефролог детской городской больницы Святого Владимира Татьяна Панкратенко.

По её словам, человеку достаточно употреблять до двух граммов соли в день, при этом безвредная норма — пять граммов. Если превысить эту норму, то у взрослых людей повышается давление и страдают почки. При этом современные люди едят в день до 10 граммов соли.

Специалист также призвала не злоупотреблять соленьями, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом. Сказаться на работе почек может и большое содержание фосфатов в консервах и пресервах.

Воздерживаться от мяса, яиц, творога не нужно, но есть такую пищу надо в умеренных количествах. То есть если мы на завтрак, обед и ужин съедаем по большому бифштексу, то это повреждает почки. Избыток белка их нагружает, — цитирует Панкратенко «Радио 1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал для защиты от рака употреблять брокколи. По его словам, во всех руководствах, пишущих про антиоксиданты и снижение риска онкологии, советуют есть именно этот овощ. Кроме этого, он отметил, что полезными противораковыми свойствами обладает специя куркума, а из напитков — зелёный чай.