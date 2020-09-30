Диетолог опровергла пользу разгрузочных дней

https://static.news.ru/photo/046b88a0-0309-11eb-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Märzinger / CHROMORANGE/Global look Press

Разгрузочные дни, под которыми обычно подразумевают монодиету, не становятся полезными для организма. Об этом заявила диетолог Татьяна Филиппова.

В беседе с Пятым каналом специалист рассказала , что многие люди убеждены в пользе употребления монопродуктов на следующий день после застолья. Якобы это приводит к очищению организма.

Возьмём те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить своё состояние, спровоцировать какие-то нарушения, — пояснила Филиппова.

Человек может провести разгрузочный день правильно при исключении из рациона продуктов, оказывающих серьёзную нагрузку на внутренние органы. К ним относится еда с сахаром, большим содержанием соли, трансжиров, а также быстрых углеводов. Диетолог подчеркнула, что разгрузочные дни могут быть полезными только во время какого-либо серьёзного заболевания или после переедания.

Специалист также коснулась темы читмилов, когда человек делает себе поблажку во время жёстких ограничений в питании: в определённый день ест всё, что захочется. Диетолог считает, что читмил имеет психологический эффект, а не физиологический, поскольку, позволяя себя запретную еду, человек избегает срывов.

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