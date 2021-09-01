Диетолог назвала способ похудеть в офисе

Офисные работники ведут сидячий образ жизни, большую часть дня проводя в кресле перед компьютером. При этом в обеденный перерыв они съедают полноценный комплексный обед. Такая модель питания является ошибочной, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.

Диетолог пояснила , что если человек за день тратит небольшое количество калорий, то и набирать он должен немного. В ситуации с полноценным обедом подобное правило не соблюдается.

Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку, — рассказала врач.

Однако если человек после работы собирается отправиться в спортзал и истратить там большое количество калорий, в этом случае он может позволить себе полноценный обед.

Но даже в этом случае диетолог рекомендует отказаться от калорийных блюд, брать салаты без майонеза и игнорировать гарнир ко второму блюду.

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