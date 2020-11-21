Диетолог назвала новогодний стол россиян слишком калорийным

https://static.news.ru/photo/96756b3c-2cd3-11eb-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блюда, которые россияне обычно готовят для новогоднего застолья, слишком калорийны и плохо сочетаются с алкоголем. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Григорьян.

Особый акцент она сделала на традиционном салате оливье и селёдке под шубой, в которых используется большое количество майонеза. Эксперт отметила, что фабричный продукт опасен тем, что в нём присутствуют крахмал и усилители вкуса. Поэтому желательно заправлять салаты майонезом домашнего приготовления.

Диетолог также указала, что переедание на ночь и употребление алкоголя и шипучих напитков является стрессом для организма. Она порекомендовала поужинать 31 декабря в 7-8 часов вечера, а вместо позднего застолья — отправиться на прогулку. Эксперт добавила, что пить шампанское нежелательно, можно просто открыть бутылку для соблюдения ритуала.

Григорьян предупредила, что в новогодние праздники традиционно увеличивается количество обращений в больницы людей с панкреатитом, почечными коликами, инфарктами. Сейчас, когда медучреждения перегружены из-за пандемии коронавируса, с получением помощи могут возникнуть трудности, сообщает радио «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Артур Моисеенко назвал несколько группы людей, которым не следует употреблять в пищу мандарины. Он отметил, что этот вид цитрусовых очень полезен, но он противопоказан при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите. Не рекомендуется есть мандарины и беременным женщинам, особенно на ранних сроках.