Диетолог назвала полезные при похудении напитки

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, какие напитки будут самыми полезными при похудении.

По словам специалиста, во время диеты вода необходима не только ради удовольствия, но также и для того, чтобы быстрее происходили обменные процессы. При этом газированная вода для этих целей не подходит.

Поскольку мы худеем, у нас вымываются токсины и образуется большое количество продуктов распада, чтобы они были выведены из организма, тоже нужна вода, — пояснила Соломатина.

Также диетолог не рекомендует увлекаться минеральными водами, особенно лечебными. Они, по её мнению, на процесс похудения сильно не повлияют, но навредить могут.

Как рассказала Соломатина, на набор веса не повлияют употребление зелёного чая, какао на воде и овощных смузи.

Можно пить какие-то смузи, овощные соки. Желательно, чтобы они были с мякотью. Можно пить морсы из ягод. Квас можно пить, но только самодельный, а не покупной. Можно пить кисломолочные напитки несильной жирности, — заключила врач.

Ранее нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, что снижение веса может нанести вред здоровью, поэтому диеты на сокращение калорий нужно держать определённое время, после чего делать перерыв.