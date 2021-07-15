Диетолог назвал продукты, продлевающие суставам здоровье

Сохранить суставы здоровыми и продлить им эластичность поможет специальная диета. Об этом «Народным Новостям» рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
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Также помимо диеты суставам, по его словам, помогут и специальные физические упражнения. Однако к ним стоит приступать только после консультации с квалифицированными специалистами.
Любая суставная патология требует обращения к врачу. Идёт процесс, причиняющий боль, — воспалительный или какой-то ещё. Врач часто ограничивает терапию лекарствами. Это не плохо и не мало, но не единственное, что работает. Нам нужна двигательная активность, специальная гимнастика, питание. Но начинать, конечно, нужно с доктора, — сказал он.
Ранее итальянский врач-ревматолог Вирджилио Марин рассказал, что для лечения болей в суставах и спине необходимо заниматься медленными кардиотренировками.