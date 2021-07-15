Диетолог назвал продукты, продлевающие суставам здоровье

Сохранить суставы здоровыми и продлить им эластичность поможет специальная диета. Об этом «Народным Новостям» рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт советует в первую очередь ограничить употребление сахара, соли и «плохих» жиров, например, таких как колбасы и сосиски. Также нужно включить в рацион морскую рыбу, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и приправы. Для поддержания эластичности Гинзбург рекомендует есть холодец из птицы.

Также помимо диеты суставам, по его словам, помогут и специальные физические упражнения. Однако к ним стоит приступать только после консультации с квалифицированными специалистами.

Любая суставная патология требует обращения к врачу. Идёт процесс, причиняющий боль, — воспалительный или какой-то ещё. Врач часто ограничивает терапию лекарствами. Это не плохо и не мало, но не единственное, что работает. Нам нужна двигательная активность, специальная гимнастика, питание. Но начинать, конечно, нужно с доктора, — сказал он.

Ранее итальянский врач-ревматолог Вирджилио Марин рассказал, что для лечения болей в суставах и спине необходимо заниматься медленными кардиотренировками.