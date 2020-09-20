Диетолог назвал продукты, которые обязательно нужно употреблять осенью

https://static.news.ru/photo/d2f72a00-fbbe-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabrina_Ripke_Fotografie /pixabay.com

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно обязательно включить в рацион осенью.

Он пояснил, что осенью важно разнообразие в питании и продукты, которые защищают организм от инфекций.

Для того чтобы питание поддерживало иммунитет организма, важно есть как можно больше разноцветных овощей: морковь, томаты, перцы, тыква — всё это содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать иммунитет. Второй момент — очень важно наличие витамина С в организме. Это, например, шиповник, который можно заваривать в чай, яблоки, и ягоды, — привели слова диетолога на портале телеканала «Звезда».

Он также посоветовал употреблять продукты, которые уменьшают риск возникновения воспаления. Это все продукты, содержащие омега-з жирные кислоты. Например, омега-3 есть в скумбрии, сардине и сельди. Кроме того, стоит потреблять орехи и льняное масло, а также уже названные яблоки и ягоды.

Как писал NEWS.ru ранее, Михаил Гинзбург рассказал, что тем, кто хочет похудеть осенью и в начале зимы, следует есть тыкву. По его словам, данный плод является и вкусным, и низкокалорийным.