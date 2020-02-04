Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты негативно влияют на способность организма сопротивляться болезням.
Самыми вредными, по её словам, являются сахар, красное мясо и алкоголь. Сахар, в частности, блокирует образование белых кровяных телец, а алкоголь вызывает обезвоженность. Важен и способ приготовления еды, поэтому не рекомендуется есть блюда, приготовленные во фритюре, так как они провоцируют системное воспаление,
Помочь иммунитету могут витамины А и D, а также кисломолочные продукты и свежие овощи.
Как сообщал NEWS.ru ранее, нехватка витамина D грозит развитием диабета первого типа, а также частыми простудными заболеваниями. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, чтобы восполнить дефицит этого витамина, необходимо принимать рыбий жир.
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