https://static.news.ru/photo/d70e2ba4-4703-11ea-b42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты негативно влияют на способность организма сопротивляться болезням.

Самыми вредными, по её словам, являются сахар, красное мясо и алкоголь. Сахар, в частности, блокирует образование белых кровяных телец, а алкоголь вызывает обезвоженность. Важен и способ приготовления еды, поэтому не рекомендуется есть блюда, приготовленные во фритюре, так как они провоцируют системное воспаление, пишет «Вечерняя Москва».

Помочь иммунитету могут витамины А и D, а также кисломолочные продукты и свежие овощи.

Как сообщал NEWS.ru ранее, нехватка витамина D грозит развитием диабета первого типа, а также частыми простудными заболеваниями. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, чтобы восполнить дефицит этого витамина, необходимо принимать рыбий жир.