Диетолог дала советы по питанию заболевшим COVID-19

Во время лечения от коронавируса очень важно правильно питаться. Об этом напомнила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.
Специалист рассказала, что во время болезни, спутниками которой являются лихорадка и повышенная температура, организм тратит огромное количество энергии на активацию обмена веществ.
Есть нужно обязательно, даже если особо не ощущается вкус. Энергия для выздоровления очень важна, —сказала она агентству «Тюменская линия».
В рационе, по словам Дородневой, должно быть много жидкости. Можно пить не только воду, но и морс, отвар шиповника и компоты из сухофруктов.
Лучше всего их готовить дома, но без добавления сахара. Дело в том, что при респираторных и вирусных заболеваниях, сопряжённых с повышением температуры, употреблять много сладкого нельзя.
Кроме того, пищу лучше всего употреблять в жидком виде. Отлично подойдут, как отметила диетолог, куриный бульон, жидкие молочные каши, картофельное пюре. Есть такую «детскую еду» нужно небольшими порциями.
В России за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 256 человек, 27 заболевших умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге. Из больниц выписали 10 722 человека после лечения. За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ. Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).
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