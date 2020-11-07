Врач рассказал, как долго в РФ будет расти число случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/368f2f92-2273-11eb-884e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом будет продолжаться ещё месяц. Количество заболевших граждан будет зависеть от того, как россияне соблюдают предписанные меры профилактики COVID-19. Об этом в разговоре с журналистами сообщил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Ранее стало известно, что в России за последние 24 часа выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 1 796 132. Для России это рекордное число заболевших за одни сутки — впервые количество выявленных случаев превысило 21 тысячу. В Москве за сутки в больницы попали 1104 пациента с диагнозом «коронавирус».

Как отметил Тимаков, столица понемногу стабилизируется. Однако плато в городе будет долгим. Снижения в Москве сразу ожидать не следует. Возможно, оно будет зафиксировано в январе. В целом же по стране, заявил врач, число заразившихся будет расти ещё месяц.

Количество заразившихся за сутки будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, при несоблюдении делать прогноз очень сложно, возможно, на пике будет и более 22 тысяч новых заболевших, — цитирует Тимакова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, ситуация с COVID-19 в России остаётся тревожной, правительственный штаб уделяет сейчас особое внимание регионам, чья система здравоохранения испытывает перегрузки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.