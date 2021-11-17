Дерматолог предупредила об опасности высыпаний на лице

Человек без медицинского образования может не отличить обычную угревую сыпь на лице от опасного фурункула . Дерматолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru объяснила, что фурункул на ощупь крайне болезненный и может вызвать глубокое поражение тканей с повышенной температурой.

Пальпаторно (на ощупь. — NEWS.ru) фурункул, во-первых, болезненный, очень сильно болезненный. Вокруг него уплотнения и покраснения. Это более глубокий уровень, нежели уровень обычной пустулы. Самостоятельно на первых порах обычный человек, возможно, и не отличит. Фурункул дальше даёт глубокое поражение тканей с последующей температурой, — заявила Егорова.

Она добавила, что при поражении лица угревой болезнью трогать поражённую поверхность и тем более «ковырять» сыпь нельзя ни в коем случае. Прикасаться руками и пытаться выдавить любое воспаление на лице опасно для здоровья, так как человек может занести в организм опасную инфекцию, заверила дерматолог.

Если высыпания возникают в области носогубного треугольника — это самый неблагоприятный процесс. Так как идёт отток в глубокие вены головы и возможен риск менингита, — предупредила Егорова.

Она посоветовала обратиться к специалисту, который диагностирует характер воспалений на лице и назначит соответствующие препараты.

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