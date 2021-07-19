Число россиян с COVID за пандемию превысило 6 млн

Число пациентов с коронавирусом в России превысило 6 млн человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заразившихся COVID-19 достигло 6 006 536 человек. За минувшие сутки заболели 23 770 граждан в 85 регионах страны. При этом из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в РФ скончались 784 пациента, тем самым количество умерших за всё время пандемии увеличилось до 149 922 россиян.

Что же касается выздоровевших, то за сутки из российских больниц выписались 22 218 пациентов. С начала пандемии от последствий коронавируса вылечились 5 382 213 человек.

Лидерами антирейтинга по числу заражений уже неизменно остаются Москва (3188), Подмосковье (2478) и Санкт-Петербург (1934).

Ранее главный педиатр Минздрава России Ольга Ткачёва объяснила, что лёгкое повышение температуры после прививки от коронавируса — нормальное явление. Но температура выше 40 градусов, длящаяся больше двух дней, — повод пойти к врачу и сдать ПЦР-тест.