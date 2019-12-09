https://static.news.ru/photo/88cd598c-1a63-11ea-95c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Института онкологических исследований Великобритании уверены, что человечество выигрывает битву с раком, даже не открыв универсальный эликсир лечения. По их данным, после постановки страшного диагноза среднестатистический пациент живёт ещё более 10 лет.

Рак более не следует считать смертным приговором, скорее это хроническое состояние, которым можно управлять. Что-то вроде диабета или гипертонии, — цитирует The Daily Mail медиков.

В институте подсчитали, что за 10 лет выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями увеличилась в два раза. Однако большинство заболевших до сих пор воспринимают этот диагноз как приговор, и только треть знают о том, что рак можно подавлять в организме годами. В настоящее время в Великобритании реализуется масштабная программа по отнесению онкологии в разряд хронических заболеваний. Создаётся, в частности, семейство лекарств, предназначенных для воздействия на способность рака эволюционировать и вырабатывать резистентность.

Как писал NEWS.ru, учёные петербургского Университета ИТМО нашли новый способ лечения злокачественных опухолей. Он предполагает применение стволовых клеток и инфракрасного излучения. Суть нового метода состоит в том, что препарат, помещённый в специальные капсулы, с помощью стволовых клеток доставляется прямо к опухоли, а не распространяется по всему организму с кровью. Высвобождается лекарство путём воздействия инфракрасного лазера. Эффективность такой системы была проверена на первичных клетках меланомы, выделенных из реальных онкобольных. Теперь авторы разработки готовятся к её тестированию на модельных животных in vivo, чтобы проверить работу в приближенных к реальным условиях.