Большинство россиян заявило, что депутат Рашкин незаконно убил лося

ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому 72% россиян считают, что депутат от КПРФ Валерий Рашкин занимался незаконной охотой и убил лося. Тем не менее, 11% граждан выразили мнение, что политик ни в чём не виновен. Результаты исследования появились на сайте центра.

Опрос показал , что только 39% россиян знают, кто такой Валерий Рашкин. При этом только 7% хорошо знают о нём (12% среди мужчин, 11% среди граждан 60+), 61% опрошенных услышали о нем впервые. 59% участников опроса знают, что депутат представляет в Госдуме партию КПРФ.

Более половины россиян (56%) слышали, что недавно депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, в его машине обнаружили тушу убитого лося и сейчас депутата подозревают в незаконной охоте <...> Не слышали об этом 44%, — говорится в сообщении.

Среди тех, кто слышал об инциденте с депутатом, 83% склонны не верить тому, что он действительно нашёл тушу животного на дороге. Только 9% опрошенных думают, что всё может быть так, как рассказывал сам Рашкин.

В ночь на 29 октября Рашкин был задержан в Саратовской области. Поводом послужила найденная в его автомобиле туша лося, хотя на данный момент охота на этих животных в регионе запрещена. Также не исключён факт, что коммунист пребывал за рулем в состоянии опьянения. Однако сам Рашкин от добровольной процедуры медицинского освидетельствования на наличие опьянения отказался. По его словам, он просто приехал на встречу с друзьями в регион и случайно наткнулся на тушу во время прогулки по лесу.