Больше всего успокоительных препаратов пьют в Москве

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Больше всего седативных средств употребляют в Москве — в сентябре-октябре в столице купили 2,54 млн упаковок таких препаратов на сумму 230 млн рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Вместе с тем в число регионов — лидеров по потреблению таких лекарств попали Московская область (1,34 млн упаковок), Санкт-Петербург (1 млн), Краснодарский край (853 тыс.) и Свердловская область (570 тыс. упаковок).

В целом по стране продажи седативных средств упали на 18,7%. Если в сентябре-октябре прошлого года россияне купили 27,6 млн упаковок таких препаратов, то в первые два осенних месяца текущего — 22,4 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи стали лидерами по потреблению антидепрессантов. Как полагает психотерапевт Владимир Файнзильберг, россияне продолжают испытывать страх и тревогу на фоне пандемии коронавируса. Это вынуждает их покупать антидепрессанты. По его словам, первенство столицы по продажам таких препаратов объясняется многомиллионным населением и первенством города по числу заболевших инфекцией.