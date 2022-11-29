Болеть не модно. Как сохранить здоровье в сезон вирусных инфекций

Фото: shutterstock

Вместе с холодной погодой всегда приходит и сезон респираторных заболеваний. А в этом году особенно следует быть начеку: в текущем сезоне россиянам угрожают новые штаммы гриппа и коронавируса. Сейчас количество заболевших пока не так велико, но, по сообщениям от Роспотребнадзора, в 20 регионах страны, включая столицу, заболеваемость ковидом и ОРВИ уже значительна выросла.

Какие штаммы грозят в этом сезоне

Известно, что по России уже шагают штаммы коронавируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»), которые от других вариантов «короны» отличаются наибольшей стремительностью в передаче от человека к человеку. Зафиксированы случаи заболеваемости вирусами гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Штамм A(H1N1), вызвавший эпидемию «свиного гриппа» в 2009 и в 2016 годах, остается большой угрозой для населения. Каждый из этих вирусов может серьезно ударить по здоровью: осложнения способны повлиять на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, на органы дыхания, обострить хронические заболевания, не говоря уже о летальном исходе.

Чтобы сохранить здоровье в столь «урожайный» сезон вирусов, врачи рекомендуют держать руку на пульсе — вакцинироваться, начинать лечиться при первых недомоганиях и заниматься профилактикой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие препараты против COVID-19 и гриппа используют россияне

Национальное научное общество инфекционистов провело исследование среди пациентов о заболеваемости и способах лечения ОРВИ и COVID-19. Наших соотечественников спросили, как они лечились от этих недугов, применяли ли противовирусные препараты, соблюдали ли профилактические меры и делали ли вакцинацию от ковида. Опрос проводился среди 2,6 тысячи людей в возрасте от 25 до 65 лет. Благодаря ему можно узнать не только о том, как наши сограждане относятся к вакцинации и выполняют ли рекомендации врачей, но и каким препаратам они доверяют.

Исследование показало, что 87% респондентов переболели коронавирусом хотя бы один раз с начала 2022 года, а пик заболеваемости выпал на январь — февраль. Порядка половины опрошенных применяли какие-либо противовирусные препараты с начала этого года для лечения ОРВИ, ОРЗ, гриппа, простуды и ковида. Чаще всего (в 70% случаев) свой выбор они останавливали на препарате отечественного производства «Арбидол» (умифеновир). Опрошенные применяли его как по назначению врача, так и сделав выбор самостоятельно. Большинство участников опроса оценили лечение коронавируса этим препаратом с положительной стороны — болезнь быстро отступала. 15% респондентов использовали препарат в целях профилактики, 79% процентов из них остались довольны результатами — отсутствие побочных эффектов и быстрое восстановление после болезни.

В разрезе исследования Национального научного общества инфекционистов интересно рассмотреть следующую тенденцию — 43% употреблявших противовирусные препараты бросают прием после купирования симптомов болезни. Такая тактика является абсолютно неверной, говорит Елена Карева, доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н. И. Пирогова г. Москве: «Важно соблюдать курс приема, не бросать прием противовирусного (по аналогии с антибиотиком), чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить активное размножение. Именно курсовой прием может уберечь от осложнений. Принимайте препарат своевременно и далее ожидайте дополнительных рекомендаций врача. Это лучшее, что вы можете сделать для себя в начале заболевания — на амбулаторном этапе».

Противовирусные препараты нужно подключать к лечению как можно раньше, как только болезнь начнет себя проявлять. Такой подход поможет снизить риски развития осложнений.

А что говорят ученые

Российские и зарубежные специалисты давно изучают механизм действия противовирусных препаратов. Например, один из последних экспериментов международной группы исследователей из России, США и Китая показал, что умифеновир (препарат «Арбидол») блокирует связывание спайкового белка коронавируса и клетки, за счет чего нарушает проникновение вируса в клетку. Китайскими учеными продемонстрирована способность умифеновира нарушать структуру сиалогликанов и снижать способность вируса к прикреплению к клеточной мембране. Таким образом, доказана его эффективность в борьбе с коронавирусом. Также препарат входит в новые актуальные рекомендации Минздрава России как противовирусное средство по лечению и профилактике COVID-19.