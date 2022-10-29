Биолог рассказал, как вирус голубей-зомби действует на людей Эксперт Роспотребнадзора Семенов: превративший голубей в зомби вирус не опасен для людей

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Псевдочума, предположительно ставшая причиной появления голубей-зомби в Великобритании, иногда может быть зарегистрирована и у человека. Однако у людей данная болезнь протекает легко и не представляет опасности. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.

Ранее СМИ сообщили, что в Великобритании произошла вспышка парамиксовируса, превратившего голубей в зомби — птицы с искривленными шеями ходили кругами.

Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц, — сообщил Семенов.

По его словам, у людей вирус проявляется симптомами респираторного заболевания, а также может вызвать конъюктивит. Заболевание не представляет опасности для человека.

У птиц вирус Ньюкасла считается карантинной особо опасной инфекций и ущерб птицеводству от него сравним с высокопатогенным птичьим гриппом. Летальность среди пернатых составляет более 30%, рассказал Семенов.

Инфекционист Николай Малышев ранее заверил, что вспышки птичьего гриппа H3N8 у людей не будет. Он пояснил, что заболевание не передается от человека к человеку. Для этого нужно вступить в контакт с зараженным животным, а сам штамм распространяется плохо.