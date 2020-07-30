Биолог назвал неожиданные полезные свойства персиков

https://static.news.ru/photo/3cb140b6-d275-11ea-997b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям с целым рядом заболеваний следует воспользоваться ситуацией и, пока сезон, ввести в свой рацион персики. Они обладают целым рядом полезных свойств, рассказал доктор биологических наук Валерий Мелик-Гусейнов.

По его словам, плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, что облегчает переваривание жирной пищи. Кроме этого они обладают противорвотным свойством.

Специалист рекомендовал употреблять фрукт людям, страдающим от гастритов, энтероколитов, болезней печени, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Сок растения рекомендуют при почечнокаменной болезни. Водные извлечения из листьев и цветков растения применяются для лечения сахарного диабета, а также в качестве антигельминтного средства, — посоветовал Мелик-Гусейнов, его слова приводят «Аргументы и факты».

Биолог также отметил, что кашицу из свежих листьев персика можно использовать при лечении абсцессов, фурункулов, ожогов, нейродерматитов и других кожных заболеваний. Для этого сместь необходимо прикладывать к ране.

Он также посоветовал есть персики истощённым больным — в качестве питательного и общеукрепляющего средства.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильские инженеры разработали «электронный нос», который с помощью нейросети может определять зрелость персиков ещё на дереве.