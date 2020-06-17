Учёные создали электронный нос для «вынюхивания» спелых персиков

Бразильские инженеры разработали электронный нос, который с помощью нейросети может определять зрелость персиков ещё на дереве.
Как
Инженеры собрали электронный нос из 13 дешёвых металлоксидных газовых сенсоров. Сенсоры реагируют на летучие органические вещества благодаря химической реакции окисления органических молекул восстановителей при соответствующем напряжении. В результате устройство судит о наличии того или иного вещества в атмосфере.
В отличие от других способов определения спелости, такой онлайн-мониторинг проводится в режиме реального времени в открытой среде и не требует прямого обращения с плодами.
В будущем инженеры также рассматривают возможность создания электронного носа для вина.
Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект научился предупреждать человека о смерти за год до её наступления по электрокардиограмме сердца. Алгоритм даёт прогноз, основываясь лишь на ЭКГ пациента. В компании — разработчике алгоритма Geisinger отмечают, что нейросеть предупреждает о риске смерти, даже когда у человека медики не диагностируют проблем со здоровьем. Чем именно руководствуется искусственный интеллект, неизвестно.
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