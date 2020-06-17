Учёные создали электронный нос для «вынюхивания» спелых персиков

https://static.news.ru/photo/10d46682-b09a-11ea-887e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразильские инженеры разработали электронный нос, который с помощью нейросети может определять зрелость персиков ещё на дереве.

Как пишет IEEE Sensors Journal, персики выделяют молекулы, называемые летучими органическими веществами (VOC), которые различаются по количеству и типу в зависимости от различных фаз роста плода. Именно эти молекулы и «вынюхивает» электронный нос.

Инженеры собрали электронный нос из 13 дешёвых металлоксидных газовых сенсоров. Сенсоры реагируют на летучие органические вещества благодаря химической реакции окисления органических молекул восстановителей при соответствующем напряжении. В результате устройство судит о наличии того или иного вещества в атмосфере.

В отличие от других способов определения спелости, такой онлайн-мониторинг проводится в режиме реального времени в открытой среде и не требует прямого обращения с плодами.

В будущем инженеры также рассматривают возможность создания электронного носа для вина.

Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект научился предупреждать человека о смерти за год до её наступления по электрокардиограмме сердца. Алгоритм даёт прогноз, основываясь лишь на ЭКГ пациента. В компании — разработчике алгоритма Geisinger отмечают, что нейросеть предупреждает о риске смерти, даже когда у человека медики не диагностируют проблем со здоровьем. Чем именно руководствуется искусственный интеллект, неизвестно.