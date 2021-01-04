Врач назвал безобидный симптом, который может оказаться предвестником рака

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Изменения на коже, такие как экзема и даже прыщи, могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний. Об этом рассказала немецкий дерматолог Яэль Адлер.

Различные покраснения, раздражения и прыщи могут быть признаками заболевания внутренних органов, экзема — указывать на проблемы с желудком или кишечником. По словам Адлер, особое внимание следует уделить зуду, который может появиться без очевидных причин.

Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак, — рассказала дерматолог в интервью изданию FOCUS.

Эксперт подчеркнула, что при любых изменениях на кожном покрове необходимо обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, от каких привычек необходимо отказаться, чтобы снизить риск возникновения меланомы — агрессивного рака кажи.

Медик подчеркнул, что в последние годы число заболевших меланомой в мире увеличилось на 300% и Россия не стала исключением в этой статистике. Основной фактор риска развития злокачественного заболевания — ультрафиолетовое излучение и частое посещение соляриев. При этом больше всего подвержены излучению светлокожие и светлоглазые люди, но от меланомы не застрахованы и остальные, писал NEWS.ru.