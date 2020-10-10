Бессимптомные носители COVID-19 рассказали о загадочных проявлениях болезни

https://static.news.ru/photo/2536a976-0ae7-11eb-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Люди, переболевшие коронавирусом без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях.

Бессимптомные носители на самом деле могут иметь определённые признаки заболевания, но не придавать им значения. Так, люди вспоминают, что незадолго до положительного теста на COVID-19 чувствовали переутомление и головную боль.

Дней за пять до того, как мне поставили диагноз, была сильная усталость, болела голова, хотелось лежать и не вставать. Решила, что просто переработала, — рассказала MK.RU Анна, узнавшая о перенесённом заболевании после теста на работе.

Также зарегистрированы случаи, когда люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, сталкивались с отсроченными долговременными проблемами со здоровьем, которые врачи связывают с коронавирусом.

Другая собеседница издания, Светлана, с середины лета начала себя чувствовать плохо, столкнувшись с постоянной усталостью, потливостью и резким похудением. После обследования у женщины был выявлен гормональный сбой.

Мне предложили сдать анализы на антитела к коронавирусу, раз уж всё равно прохожу обследование. Выяснилось, что IgG зашкаливают, что я когда-то переболела бессимптомно. Врач предположила, что нынешнее состояние может быть следствием перенесённого на ногах заболевания, — рассказала она.

Ранее люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них — выпадение волос, кожные заболевания, беспокойство, бессонница, странные запахи и вкусы. Некоторые пациенты жалуются на жжение на стопах ног, проблемы с сердцем и необъяснимые проблемы с памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления. Пациенты заверили, что никогда не испытывали подобного до заражения, писал NEWS.ru.