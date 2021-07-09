Беременность увеличила риск заражения коронавирусом втрое

Риск заражения коронавирусом у беременных в три раза выше, чем в среднем по популяции. К такому выводу пришли сотрудники Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии по итогам исследований течения заболевания у беременных, проживающих на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом пишет ТАСС.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО Натальи Артымук, в 2020 году в СФО и ДФО коронавирусной инфекцией заражались в 1960 случаях на 100 тысяч населения. Что касается беременных, то в этой группе заболеваемость составила 5933 случая на 100 тысяч населения.

Исследование показало , что в 80% случаев заболевание протекает бессимптомно или легко. Летальность составила 505 случаев на 100 тыс. человек, или 0,14%. При этом заболевшие беременные чаще проходили лечение в реанимационно-анестезиологических отделениях (3,5%), чем население в целом (2,2%), однако аппараты ИВЛ для их лечения применялись реже.

Также у беременных с коронавирусом втрое чаще, чем у незаразившихся женщин, случались преждевременные роды, и в их случае почти в полтора раза чаще приходилось прибегать к кесареву сечению.

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