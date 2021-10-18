«Байки из склепа»: врач усомнился в опасности «суперпростуды»

«Суперпростуда» или «суперинфекция» заслуживают внимания, когда о них сообщают официальные источники. Сейчас, скорее всего, это просто очередной штамм гриппа или ОРВИ, сообщил в разговоре с «Народными Новостями» врач высшей категории Владимир Зайцев. Так он прокомментировал участившиеся случаи заболевания с симптомами COVID-19.

К сожалению, у людей очень короткая память. Они не помнят, что было прошлой зимой или летом. Все эти «суперпростуды» и «суперинфекции» — байки из склепа. Кроме того, это должно быть официально установлено. Я не думаю, что всё обстоит так плохо. По моему личному мнению, подчёркиваю, это просто очередной штамм ОРЗ или ОРВИ, ничего критического нет, — заявил Зайцев.

Медик отметил, что лечиться можно в домашнем режиме, при этом обязательно много пить и принимать витамины. Зайцев подчеркнул, что самое опасное заболевание сейчас — коронавирус.

Ранее врачи рекомендовали при появлении соответствующих симптомов проверяться на COVID-19 и сократить число социальных контактов. Если тест будет отрицательным, то нужно обеспечить больному покой и обильное питьё.