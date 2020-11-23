Необратимые процессы: к чему приводит приём антидепрессантов без рецепта

Антидепрессанты в России отпускаются в аптеках строго по рецепту. Ведь приём этих препаратов серьёзно сказывается на организме, и понять, действительно ли они нужны конкретному человеку, может только врач. Однако многие всё-таки находят способ купить антидепрессанты без рецепта и назначения специалиста. Нередко после этого человек оказывается на больничной койке и лечится уже в стационаре. Почему опасно самостоятельно назначать себе таблетки «от плохого настроения» и как понять, что пора обратиться к врачу, — в материале NEWS.ru.

Россияне нередко принимают за депрессию сезонный упадок настроения или тревогу из-за жизненных сложностей. Чтобы решить проблему без лишних «заморочек», многие самостоятельно назначают себе антидепрессанты, о которых слышали от знакомых или родственников. Такой бесконтрольный приём препаратов, в первую очередь, чреват возникновением синдрома отмены — человек привыкает к лекарству из-за неправильно подобранной схемы лечения и не может от него отказаться. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Малышева.

Бесконтрольный приём антидепрессантов может приводить и к более серьёзным проблемам со здоровьем. Они, как и все лекарственные средства, оказывают негативное влияние на сердце и почки. Кроме того, самостоятельный приём этих препаратов нередко снижает артериальное давление, что может спровоцировать инсульт или инфаркт у «сердечников».

Обезвредить не того врага

В погоне за «инструментами» против депрессии человек может не распознать у себя раннюю стадию серьёзного расстройства психики. В частности, речь идёт о шизофрении, деменции и биполярном расстройстве личности, отмечает Малышева. Всё дело в том, что симптоматика у этих состояний и депрессии достаточно похожа.

При подобных расстройствах человеку требуется консультация специалиста и подбор соответствующего плана лечения, который притормозит патологические процессы на начальной стадии. Самостоятельный приём антидепрессантов в таком случае может усугубить течение болезни, что приведёт к госпитализации. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Никифорова.

На больничную койку после бесконтрольного приёма антидепрессантов может попасть и вполне здоровый человек.

Некоторые люди сами назначают себе таблетки «против депрессии» после разрыва отношений с партнёром или потери работы. Данные события действительно иногда приводят к тому, что у человека пропадает вкус к жизни. В таком случае индивиду нужно найти в себе силы адаптироваться к слишком быстрым переменам. А приём антидепрессантов сделать этого не даст. Ведь данные препараты нарушают трезвое восприятие реальности, и человек сталкивается с настоящей депрессией, но уже в затяжной форме. Такое состояние требует серьёзного лечения в стационаре. Наталья Никифорова антикризисный психолог антикризисный психолог

Когда идти к врачу

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При подозрении на депрессию эксперты советуют обратиться к психологу. Специалист разберётся, достаточно ли будет поработать с переживаниями и тревогой, или же в данной ситуации человеку, скорее всего, потребуются лекарственные средства. Во втором случае психолог порекомендует обратиться к врачу, пояснила Никифорова.

Отправиться к специалисту следует, если вы заметили у себя следующие симптомы, которые носят затяжной характер: отсутствие удовольствия от дел, которые раньше приносили радость, чувство усталости и разбитости, недовольство собой, высокая самокритика, снижение уверенности, тревога, беспокойство, бессонница, необоснованные приступы ревности, агрессивное поведение по отношению к близким людям, поясняет Малышева.

Особенно важно обратиться к врачу в случае, если у вас есть постоянное чувство страха, ощущение преследования или мысли о смерти. Такие симптомы могут свидетельствовать о серьёзных расстройствах психики. Наталья Малышева психолог психолог

Между тем больше всего антидепрессантов в России покупают жители Москвы. В сентябре-октябре в регионе продали свыше 274 тысяч упаковок таких препаратов на общую сумму 259,89 млн рублей. При этом москвичи приобрели на 15,4% больше пачек антидепрессантов, чем в аналогичном периоде прошлого года.