https://static.news.ru/photo/8116255a-162d-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

СМИ сообщили, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк уже три месяца лежит в центре реабилитации без каких-либо улучшений.

Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится, — сообщил Telegram-каналу Mash собственный источник.

В настоящее время Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж.

Как писал NEWS.ru, лечение страдающей от рака мозга актрисы Анастасии Заворотнюк требует немалых затрат. Семья сильно нуждается в деньгах. Об этом рассказал коллега мужа артистки Петра Чернышёва. По его словам, фигурист все силы бросил на то, чтобы заработать нужную сумму, и принимает участие в крупнейших ледовых шоу.

Информация об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.