https://static.news.ru/photo/cd4dac04-3a04-11ea-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказ от курения, правильное питание, прививки, а также «бокал хорошего вина» за ужином — условия долголетия по мнению основателя Института трансформативной медицины им. Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвида Агуса. Он также посоветовал «выбросить витамины и добавки».

Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно! Не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина, — цитирует иностранца официальный сайт Депздрава Москвы.

Он призывает заканчивать работу минимум за два часа до сна, чтобы мозг не перегружался. Медик обратил внимание на важность соблюдения режима дня.

Кроме того, Агус посоветовал проводить жизнь в движении и не ограничиваться одним только спортивным залом. Мужчина напомнил, что интеллект нуждается в нагрузках и решении сложных задач.

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