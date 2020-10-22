Академик развеял миф о детях как переносчиках коронавируса

https://static.news.ru/photo/408d0c4e-14e5-11eb-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Академик РАН Арег Тотолян заявил, что бытующее мнение, будто дети являются активными разносчиками COVID-19, не подтвердилось. По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, на самом деле взрослые заражают детей.

Было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса и, соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран проведено исследование, которое показало, что всё наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей, — цитирует Тотоляна РИА Новости.

Эпидемиолог отметил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. При этом основными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. Тотолян пояснил, что именно поэтому риск заражения наиболее высок у пожилых людей.

И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп, — считает Тотолян.

Он добавил, что дети в меньшей степени являются источниками инфекции из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2. У них даже при заражении COVID-19 этого вируса очень немного.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель директора по клинической работе Центрального НИИ Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала об оптимальной системе статистического учёта картины распространения COVID-19, а также об особенностях самого коронавируса. Также Плоскирева сообщила, что на 21 октября общая заболеваемость COVID-19 в России была на уровне 998,9 случая на 100 тысяч человек. По этому показателю страна занимает 49-е место в мире. По смертности РФ находится на 46-м месте.