В Сети появилось фото PlayStation 5 с завода

https://static.news.ru/photo/0b0dd5b4-b304-11ea-83af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look press

В Интернете опубликовано фото игровой консоли PlayStation 5, якобы сделанное на заводе. Приставка должна поступить в продажу в конце 2020 года.

Снимок выложен на форуме ResetEra, там же человек, который представился инженером Sony по программному обеспечению, подтвердил подлинность фото. Инсайдер заявил, что изображение, на котором консоль держат в руках сотрудники завода, утекло в Сеть не случайно.

В комментариях ряд пользователей удивил размер приставки — она оказалась не такой большой, как выглядела на презентации. Другие отметили неудачный ракурс, при котором не видно своеобразных «крыльев» консоли, это заставило некоторых пользователей усомниться в подлинности фото.

Сейчас Sony PlayStation 5 находится в разработке. 12 июня корпорация наконец-то нарушила негласный обет молчания и провела первую полноценную презентацию консоли следующего поколения. Как писал NEWS.ru, первым анонсом презентации стала улучшенная и расширенная версия GTA V. Владельцы PS5 также получат бесплатный доступ к мультиплеерной GTA Online на три месяца.

Вице-президент PlayStation по разработке UX-дизайна Мэтт Маклорин рассказал, что грядущая консоль PS5 получит полностью новый интерфейс. Он описал его как «очень интересную эволюцию операционной системы».