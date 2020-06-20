В Сети появилось фото PlayStation 5 с завода

В Интернете опубликовано фото игровой консоли PlayStation 5, якобы сделанное на заводе. Приставка должна поступить в продажу в конце 2020 года.
Снимок
В комментариях ряд пользователей удивил размер приставки — она оказалась не такой большой, как выглядела на презентации. Другие отметили неудачный ракурс, при котором не видно своеобразных «крыльев» консоли, это заставило некоторых пользователей усомниться в подлинности фото.
Сейчас Sony PlayStation 5 находится в разработке. 12 июня корпорация наконец-то нарушила негласный обет молчания и провела первую полноценную презентацию консоли следующего поколения. Как писал NEWS.ru, первым анонсом презентации стала улучшенная и расширенная версия GTA V. Владельцы PS5 также получат бесплатный доступ к мультиплеерной GTA Online на три месяца.
Вице-президент PlayStation по разработке UX-дизайна Мэтт Маклорин рассказал, что грядущая консоль PS5 получит полностью новый интерфейс. Он описал его как «очень интересную эволюцию операционной системы».
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