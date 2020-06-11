Sony представила PlayStation 5

https://static.news.ru/photo/95a74620-ac28-11ea-acfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: PlayStation

Компания Sony наконец-то нарушила негласный обет молчания и провела первую полноценную презентацию консоли следующего поколения PlayStation 5 (PS5). Онлайн-мероприятие было посвящено новой линейке игр.

Первым анонсом стала улучшенная и расширенная версия GTA V. Владельцы PS5 также получат бесплатный доступ к мультиплеерной GTA Online на три месяца. Кроме того, обладатели версии пятой части GTA для PS4 будут получать миллион внутриигровых долларов каждый месяц до выхода PS5-версии. Экшен поступит в продажу в 2021 году.

Следующим проектом стало продолжение «Человека-паука» от Insomniac Games. Экшен получит подзаголовок Miles Morales и будет посвящён приключениям чернокожего друга Питера Паркера. Spider-Man: Miles Morales выйдет в конце 2020 года.

Другим проектом студии для новой консоли также станет новый «Рэтчет и Кланк» — Ratchet & Clank Rift Apart. По словам разработчиков, игра разработана с нуля для PS5 и использует возможности нового геймпада и самой консоли: благодаря SSD игроки смогут моментально перемещаться между мирами.

Sony и студия Polyphony Digital также представили Gran Turismo 7, новую часть знаменитой гоночной серии. Разработчики также показали небольшой геймплейный ролик. Дата выхода тайтла не называется.

Square Enix и её новая студия Luminous Productions специально для PlayStation 5 разработали тайтл под названием Project Athia. По словам разработчиков, игра — кульминация философии студии, направленной на создание совершенно новых и свежих игровых решений, которые объединяют новейшие технологии с искусством.

С Project Athia вы можете рассчитывать на то, что вас перенесут в обширный и детализированный мир, полный красоты и разочарования, — говорится в описании тайтла.

Annapurna Interactive в рамках презентации представила Stray. Её действие развернётся в футуристическом мире, а игроки возьмут на себя роль кота. Главному герою предстоит разгадать древнюю тайну, чтобы выбраться из давно забытого кибергорода и найти дорогу домой. Релиз — в 2021 году.

Студия Hoursemarque презентовала Returnal. Это сайдскроллинговый экшен с элементами roguelike и боевика от третьего лица. Игрокам предстоит выжить на враждебной планете, которая меняется с каждой смертью главной героини. Как отметили разработчики, 3D-звук PS5 оживляет инопланетный мир, помогая ориентироваться в интенсивном позиционном бою. Returnal выйдет в 2021 году только на PS5.

Sumo Digital приготовила для будущих владельцев новой консоли Sony сюжетное ответвление Little Big Planet — Sackboy A Big Adventure. Знаменитый герой получит собственный приключенческий платформер с одиночным и мультиплеерным режимами.

Destruction AllStars представляет собой спортивный экшен, в котором гонщикам предстоит сражаться друг с другом.

Студия Emberlab анонсировала приключенческий экшен Kena: Bridge of Spirits с необычным визузальным стилем, исследованиями и быстрыми боями.

Студия KO_OP разрабатывает для текущей и следующей консоли Sony кинематографическое приключение Goodbye Volcano High, которое расскажет о конце эпохи и начале любовной истории. Игра выйдет в 2021 году.

Создатель Resident Evil Синдзи Миками показал дебютный геймплей GhostWire: Tokyo. По сюжету Токио оказывается захвачен сверхъестественными силами, а 99% населения города пропало. Игрокам будет нужно использовать мощный арсенал спектральных способностей, чтобы бороться с паранормальной угрозой и разгадать тайну массового исчезновения. GhostWire: Tokyo выйдет в 2021 году и будет временным эксклюзивом PS5.

Поклонников баскетбола ждёт NBA 2K21, которая была разработана с нуля для PS5. Симулятор выйдет осенью 2020 года.

Разработчики слэшера Godfall представили дебютный ролик игрового процесса. Игра выйдет на PS5 и ПК (Epic Games Store) в конце 2020 года.

JAPAN Studio and Bluepoint Games подтвердили слухи, анонсировав ремейк классической Demon's Souls. Игра полностью перестроена с нуля и улучшена с помощью так называемого Fractured Mode. Дата выхода неизвестна.

Capcom, в свою очередь, представила Resident Evil Village. В новой части вернутся Крис Рэдфилд и протагонист предыдущей игры Итан. Герою предстоит столкнуться с таинственными новыми ужасами, которые изводят некогда мирную деревню. Хоррор выйдет в 2021 году.

IO Interactive анонсировала Hitman III. По словам разработчиков, стелс-экшен станет драматическим завершением трилогии про Агента 47. Тайтл выйдет в январе 2021 года на PS4 и PS5.

Guerrilla Games, как и утверждали инсайдеры, работает над сиквелом Horizon Zero Dawn — Horizon: Forbidden West. Игра продолжит историю Элой, которая «отправится на запад Америки, чтобы преодолеть величественный, но опасный фронтир, где она столкнётся с внушающими страх машинами и таинственными новыми угрозами».

В самом конце презентации Sony всё-таки показала консоль и объявила, что она выйдет в двух версиях: с дисководом и без него. PS5 поступит в продажу в конце 2020 года.