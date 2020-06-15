PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс

https://static.news.ru/photo/f75b218a-aef7-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Вице-президент PlayStation по разработке UX-дизайна Мэтт Маклорин рассказал, что грядущая консоль PlayStation 5 (PS5) получит полностью новый интерфейс. Он описал его как «очень интересную эволюцию операционной системы».

Поскольку это пользовательский интерфейс, он в первую очередь практичен, но это совершенно новый визуальный язык и полная реорганизация UI, — объясняет Маклорин.

По словам разработчика, от прежнего интерфейса, который используется в PS4, осталось буквально несколько пикселей, и при создании нового UI самой важной целью для команды было сократить время загрузки всех элементов до миллисекунд.

Как заметил Маклорин, Sony покажет новый интерфейс PS5 в скором времени. Его «тизер» появился в рамках ивента PS5, который прошёл 11 июня.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony провела презентацию игры для PlayStation 5. Компания также впервые показали дизайн консоли следующего поколения.