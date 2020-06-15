PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс

Вице-президент PlayStation по разработке UX-дизайна Мэтт Маклорин рассказал, что грядущая консоль PlayStation 5 (PS5) получит полностью новый интерфейс. Он описал его как «очень интересную эволюцию операционной системы».
Поскольку это пользовательский интерфейс, он в первую очередь практичен, но это совершенно новый визуальный язык и полная реорганизация UI, — объясняет Маклорин.
По словам разработчика, от прежнего интерфейса, который используется в PS4, осталось буквально несколько пикселей, и при создании нового UI самой важной целью для команды было сократить время загрузки всех элементов до миллисекунд.
Как заметил Маклорин, Sony покажет новый интерфейс PS5 в скором времени. Его «тизер» появился в рамках ивента PS5, который прошёл 11 июня.