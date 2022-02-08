В РФ захотели приравнять игровые онлайн-площадки к аудиовизуальным сервисам

Глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей Интернета Александр Малькевич предложил наделить игровые онлайн-площадки статусом аудиовизуальных сервисов, сообщает ТАСС. Речь идёт о таких площадках, как Steam, Origin, PlayStation и Xbox. В будущем это позволит выдвинуть к ним требование по выполнению закона «о приземлении».

Совершенно очевидно, что игровые онлайн-сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить правами и обязанностями аудиовизуальных сервисов, потому что они распространяют контент на очень большое число пользователей, — сказал Малькевич.

Он добавил, что формально они ничем не отличаются от условного Netflix. Так как данные сервисы показывают фильмы и сериалы, а игровые площадки распространяют аудио- и видеоинформацию.

Кроме того, по словам Малькевича, ряд игр на этих сервисах позволяют пользователям общаться друг с другом с помощью чатов. Следовательно, их можно приравнять и к соцсетям, считает эксперт. Это уже говорит о том, что можно начать обсуждение по их потенциальному «приземлению», т. е. потребовать от иностранных ИТ-компаний обязательное присутствие в России, отметил член ОП.

В своей инициативе он сослался на полученное обращение к нему от женщины, которая «заметила своего 12-летнего сына за игрой в откровенно непристойную компьютерную игру» на платформе Steam. Малькевич описывает её как шутер, который имеет очевидный «порнографический характер» и пропагандирует нацизм.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») обратил внимание, что российское законодательство не регулирует оборот NFT-токенов, которые становятся всё популярнее. По его мнению, для защиты интересов граждан на площадки по их продаже следует распространить действие закона о «приземлении», соавтором которого выступал он сам.