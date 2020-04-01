https://static.news.ru/photo/c47db4e4-73fb-11ea-aac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ubisoft.com

Компания Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр. Первым на очереди стал платформер Rayman Legends.

PC-игроки смогут скачать тайтл в сервисе Uplay с 31 марта по 3 апреля. Rayman Legends после завершения акции останется в библиотеке.

В ближайшее время разработчики предоставят больше пробных версий игр, а также раздадут другие проекты из таких популярных серий, как Assassin’s Creed и Just Dance.

Ubisoft в рамках программы Twitch Stream Aid пожертвовала $150 тысяч фонду ВОЗ, который оказывает помощь пострадавшим от COVID-19. Помощь в борьбе с коронавирусом также оказывают Rockstar Games, CD PROJEKT RED и Riot Games.

В середине февраля NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запустила в России VR-квесты в жанре Escape the room во вселенной Assassin’s Creed. Игры рассчитаны на команду из двух или четырёх человек.