Ubisoft анонсировала «забагованную» кружку для геймеров

Игроки сразу поняли, что это была шутка. Таким способом компания решила поиронизировать на тему багов в своих играх. Геймеры сразу захотели приобрести именно такую кружку и стали требовать у Ubisoft выпустить коллекцию именно с таким дизайном.

Как написал аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter, выпуск «неправильной кружки» — это никакая не ошибка, а часть рекламной стратегии Ubisoft на китайском рынке.