Tokyo Game Show 2020 пройдёт в цифровом формате из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d62e10ee-9101-11ea-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы выставки Tokyo Game Show (TGS) 2020 объявили об отмене её физической части из-за пандемии. Мероприятие пройдёт в цифровом формате.

По словам организаторов, после долгого рассмотрения вопроса они пришли к такому решению, чтобы уделить «первостепенное внимание здоровью и безопасности посетителей, участников выставки и заинтересованных сторон».

Более подробная информация о цифровой TGS 2020 появится в конце мая. Выставка должна была пройти с 24 по 27 сентября.

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