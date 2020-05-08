Tokyo Game Show 2020 пройдёт в цифровом формате из-за COVID-19

Организаторы выставки Tokyo Game Show (TGS) 2020 объявили об отмене её физической части из-за пандемии. Мероприятие пройдёт в цифровом формате.
По словам организаторов, после долгого рассмотрения вопроса они пришли к такому решению, чтобы уделить «первостепенное внимание здоровью и безопасности посетителей, участников выставки и заинтересованных сторон».
Более подробная информация о цифровой TGS 2020
Ранее NEWS.ru рассказал, какие игры для Xbox Series X показала Microsoft.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен