Студия Obsidian Entertainment назвала дату выхода космической ролевой игры The Outer Worlds на Nintendo Switch. Игра станет доступна 5 июня.
По словам разработчиков, The Outer Worlds
Первоначально Switch-версия The Outer Worlds должна была выйти 6 марта, но авторы отложили её из-за пандемии COVID-19.
Ранее NEWS.ru рассказал, что страница с обновлённой версией шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 появилась в немецком PS Store. Боевик должен выйти уже совсем скоро, 31 марта.
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