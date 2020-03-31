https://static.news.ru/photo/ef9bdc8c-7356-11ea-bccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Obsidian Entertainment

Студия Obsidian Entertainment назвала дату выхода космической ролевой игры The Outer Worlds на Nintendo Switch. Игра станет доступна 5 июня.

По словам разработчиков, The Outer Worlds выйдет как в цифровом виде, так и на картриджах. На релизе игроков также ждёт патч первого дня объёмом до 6 Гб, который оптимизирует игровой процесс, добавит дополнительные текстуры высокого разрешения и исправит баги.

Первоначально Switch-версия The Outer Worlds должна была выйти 6 марта, но авторы отложили её из-за пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru рассказал, что страница с обновлённой версией шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 появилась в немецком PS Store. Боевик должен выйти уже совсем скоро, 31 марта.