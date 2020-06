The Last of Us Part II сохранила лидерство в британском чарте продаж

https://static.news.ru/photo/7bc9e210-b9e0-11ea-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») осталась лидером британской розницы. При этом физические продажи игры упали на 80%.

Аналитики отмечают, что в 2016 году аналогичный обвал был у другого проекта Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief’s End. Тогда продажи приключенческого экшена упали на 78%. Кроме того, за прошедшие несколько лет популярность цифровых копий возросла.

Выход The Last of Us Part II также способствовал возвращению в топ-10 обновлённой версии первой части: ремастер занял девятое место, а его продажи выросли на 82%. Второе место в чарте прошлой недели занял тайтл для портативной консоли 3DS Bravely Second: End Layer. Рост продаж связан с большей скидкой на игру от британского ретейлера Argos.

Замыкает тройку лидеров дебютант SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, представляющий собой ремейк игры 2003 года от THQ Nordic. Топ-10 в британской рознице с 21 по 27 июня выглядит следующим образом:

«Одни из нас: Часть II» Bravely Second: End Layer SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V «Одни из нас. Обновлённая версия» Minecraft

Ранее NEWS.ru рассказал, что The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий за первые три дня с начала продаж. Сиквел постапокалиптического экшена стал самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4, обогнав предыдущего рекордсмена — «Человека-паука» (3,3 млн копий).