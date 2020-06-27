The Last of Us Part II сохранила лидерство в британском чарте продаж

The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») осталась лидером британской розницы. При этом физические продажи игры упали на 80%.
Аналитики отмечают, что в 2016 году аналогичный обвал был у другого проекта Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief’s End. Тогда продажи приключенческого экшена упали на 78%. Кроме того, за прошедшие несколько лет популярность цифровых копий возросла.
Выход The Last of Us Part II также способствовал возвращению в топ-10 обновлённой версии первой части: ремастер занял девятое место, а его продажи выросли на 82%. Второе место в чарте прошлой недели занял тайтл для портативной консоли 3DS Bravely Second: End Layer. Рост продаж связан с большей скидкой на игру от британского ретейлера Argos.
Замыкает тройку лидеров дебютант SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, представляющий собой ремейк игры 2003 года от THQ Nordic. Топ-10 в британской рознице с 21 по 27 июня
- «Одни из нас: Часть II»
- Bravely Second: End Layer
- SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated
- Ring Fit Adventure
- Animal Crossing: New Horizons
- FIFA 20
- Mario Kart 8 Deluxe
- Grand Theft Auto V
- «Одни из нас. Обновлённая версия»
- Minecraft
Ранее NEWS.ru рассказал, что The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий за первые три дня с начала продаж. Сиквел постапокалиптического экшена стал самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4, обогнав предыдущего рекордсмена — «Человека-паука» (3,3 млн копий).
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