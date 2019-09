https://static.news.ru/photo/32836dca-daf6-11e9-9996-fa163e074e61_660.jpg Кадр из игры Minecraft Фото: Mojang AB/Xbox Game Studios

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке.

Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году. В тройку лучших также вошли Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 года и Dark Souls, вышедшая в 2011 году.

Кроме них в первую десятку попали Half-Life 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto V, Halo: Combat Evolved, Portal 2, BioShock и Bloodborne. Заключительным пунктом в списке стала игра SingStar, выпущенная в 2004 году.

