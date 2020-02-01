https://static.news.ru/photo/288639e6-4505-11ea-af41-fa163e074e61_660.jpgWarcraft III: ReforgedФото: Blizzard Entertainment
Пользователь Twitter установил, что главное меню игры Warcraft III: Reforged (ремастер классической стратегии в реальном времени 2002 года) является веб-приложением, сделанным на базе браузера Google Chrome.
Colin Cornaby, в описании профиля которого указано, что он является IT-специалистом, сообщил, что нашёл причину низкой производительности в начальном меню обновлённого Warcraft III.
Оказалось, что весь стартовый экран — это веб-приложение, запущенное в Chrome. Эта штука работает хуже, чем собственно игра (возможно потому, что она целиком забивает ядро процессора), — написал пользователь Twitter.
I've been trying to figure out why the main menu performance on Warcraft 3 Reforged is so bad.
It ends up the whole main menu is a web app running on Chrome. This thing runs worse than the actual game (likely because it's pegging an entire core of my CPU.) pic.twitter.com/ul10bzmGNl
Как ранее сообщал NEWS.ru, Warcraft 3: Reforged стал самой игрой с самой низкой оценкой от пользователей за всю историю на агрегаторе Metacritic. Недовольство фанатов серии вызвали многочисленные баги и спорные визуальные решения.