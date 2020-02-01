Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged Фото: Blizzard Entertainment

Пользователь Twitter установил, что главное меню игры Warcraft III: Reforged (ремастер классической стратегии в реальном времени 2002 года) является веб-приложением, сделанным на базе браузера Google Chrome.

Colin Cornaby, в описании профиля которого указано, что он является IT-специалистом, сообщил, что нашёл причину низкой производительности в начальном меню обновлённого Warcraft III.

Оказалось, что весь стартовый экран — это веб-приложение, запущенное в Chrome. Эта штука работает хуже, чем собственно игра (возможно потому, что она целиком забивает ядро процессора), — написал пользователь Twitter.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Warcraft 3: Reforged стал самой игрой с самой низкой оценкой от пользователей за всю историю на агрегаторе Metacritic. Недовольство фанатов серии вызвали многочисленные баги и спорные визуальные решения.

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