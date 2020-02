Colin Cornaby, в описании профиля которого указано, что он является IT-специалистом, сообщил, что нашёл причину низкой производительности в начальном меню обновлённого Warcraft III.

I've been trying to figure out why the main menu performance on Warcraft 3 Reforged is so bad.



It ends up the whole main menu is a web app running on Chrome. This thing runs worse than the actual game (likely because it's pegging an entire core of my CPU.) pic.twitter.com/ul10bzmGNl