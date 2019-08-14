Известный инсайдер Эван Бласс в своём Twitter сообщил, что компания Samsung работает над смартфоном с графеновой батареей. Устройство должны выпустить в конце 2020-го или начале 2021 года.
Главная особенность таких аккумуляторов — возможность полной зарядки девайса меньше чем за 30 минут. Как заявил Бласс, разработчикам необходимо повысить ёмкость и одновременно снизить затраты на производство устройства.
Ранее компания Display Mate протестировала новинку Samsung Galaxy Note 10+. Экран смартфона получил наивысший балл A+ и был признан лучшим из существующих в мире.
6,8-дюймовый дисплей аппарата показал рекордные значения по 13 показателям. При максимальной яркости он ярче предшественника Galaxy Note 9 на 25% (1308 нитов). Точность цветопередачи устройства, как и отклонение цветовой точности, эксперты назвали визуально неотличимой от идеальной, написал News.ru.