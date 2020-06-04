Ряд игр EA вернулись в Steam

https://static.news.ru/photo/82e3de08-a706-11ea-a496-fa163e074e61_660.jpg Dragon Age: Inquisition Фото: Electronic Arts

Компания EA приступила к массовому возвращению собственных проектов в Steam. Одновременно с этим в сервисе началась распродажа игр издателя.

Пользователи Steam могут купить Dragon Age: Inquisition, Need for Speed (2015), Crysis, Unravel 2, Mirror's Edge Catalyst и многие другие. Подписка EA Access также в скором времени станет доступна юзерам. Она предоставляет ранний доступ к тайтлам и различные скидки.

Согласно информации портала VentureBeat, EA в ближайшее время добавит несколько частей Battlefield, Titanfall 2 и The Sims 4.

О возвращении EA в Steam NEWS.ru писал в октябре 2019 года. Первой игрой в рамках инициативы стал приключенческий экшен «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден».