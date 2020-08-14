Роман Абрамович потратит $20 млн на создание игр

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Миллиардер Роман Абрамович с партнёрами инвестирует $20 млн в разработку игр в обмен на часть прав и будущих доходов.

Как пишут «Ведомости», игровая компания 110 Industries, основанная в 2017 году Сергеем Колобашкиным и Антоном Полетаевым, только готовится выпустить свои первые игры. При этом сама компания не создаёт игры, а работает как продюсерский центр: придумывает историю, сценарий, образы персонажей, а затем нанимает стороннюю студию для непосредственной разработки.

Направленность 110 Industries — одиночные игры премиального сегмента для консолей и стриминговых игровых сервисов.

Вместе с компанией Абрамовича Norma Investment, в проекте принимают участие GEM Capital, созданная бывшим топ-менеджером «Газпрома» Анатолием Палием, и кинопродюсер Сергей Корнихин.

По словам Корнихина, он как сопродюсер фильмов «Я худею», «Верность» и сериала «Толя-робот», при разработке сюжетных игр сможет использовать свой профессиональный опыт. Какую часть из $20 млн вкладывает в 110 Industries он сам, Корнихин раскрыть отказался. Представитель Романа Абрамовича также не стал раскрывать детали инвестиций в 110 Industries.

Ранее 110 Industries уже получила $3 млн от основателей, после этого привлекла еще $1,1 млн от частных инвесторов. Первую игру под названием «Wanted: dead» компания планирует выпустить в 2022 году. В настоящее время производством этой игры занимается известная японская игровая студия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Абрамович приобрёл картину Эварда Мунка «Крик». Полотно обошлось ему в $120 млн. Таким образом, картина стала самым дорогим произведением искусства в мире. Аукцион прошёл 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена полотна составляла $50 млн. Абрамович вёл торги анонимно по телефону. Вырученные от продажи деньги направят на строительство музея, Центра искусств и гостиницы в Норвегии. Позднее представитель миллиардера информацию о покупке шедевра опроверг.