Абрамович купил «Крик» Мунка за рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/01ebae1c-a8f4-11ea-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Миллиардер Роман Абрамович приобрёл картину Эварда Мунка «Крик». Полотно обошлось ему в $120 млн.

Таким образом, картина стала самым дорогим произведением искусства в мире.

Аукцион прошёл 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена полотна составляла $50 млн. Абрамович вёл торги анонимно по телефону, передаёт KP.RU. Вырученные от продажи деньги направят на строительство музея, Центра искусств и гостиницы в Норвегии.

Как писал NEWS.ru, Абрамович в январе 2020 года приобрёл самую дорогую виллу в Израиле. Поместье в тель-авивском пригороде Герцлия-Питуах обошлось миллиардеру в $65 миллионов. Ему достался дом площадью около 2 тысяч квадратных метров, расположенный на участке в 0,9 гектара. Прошлый владелец — американский финансист-миллиардер Алан Говард, который в 2006 году приобрёл землю за $21 миллион, после чего построил виллу.