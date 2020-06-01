Абрамович потратил $65 млн на самую дорогую виллу в Израиле

https://static.news.ru/photo/7adeeec4-2da7-11ea-91c4-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский предприниматель Роман Абрамович в январе 2020 года приобрёл самую дорогую виллу в Израиле. Поместье в тель-авивском пригороде Герцлия-Питуах обошлось миллиардеру в $65 миллионов, утверждает израильская газета Globes.

Абрамовичу достался дом площадью около 2 тысяч квадратных метров, расположенный на участке в 0,9 гектара. Прошлый владелец — американский финансист-миллиардер Алан Говард, который в 2006 году приобрёл землю за $21 миллион, после чего построил виллу, цитирует публикацию ТАСС.

По информации Globes, россиянин уже владеет отелем-бутиком «Варсано» и прилегающим участком в 1,5 тысячи квадратных метров в историческом районе Тель-Авива. Покупка обошлась ему в $25 миллионов в 2015 году.

Как писал NEWS.ru, по итогам 2019 года Абрамович стал седьмым в списке российских миллиардеров с наибольшими доходами.