Resident Evil Village завершит историю седьмой части

Студия Capcom поделилась новыми деталями о хорроре Resident Evil Village. Как заметили разработчики, игра завершит историю, начатую в седьмой части.
Сейчас проект готов на 60%, он находится в разработке около 3,5 лет. Capcom также ещё раз подтвердила, что деревню (village), которая станет местом действия новой части, можно назвать другим протагонистом, и поэтому её вынесли в название.
Хоррор будет включать основные особенности культовой серии — управление инвентарём и решение головоломок —, хотя подробностями о них разработчики пока не делятся. В студии считают, что разработка тайтла исключительно для консолей следующего поколения позволило авторам
В новой части помимо Итана Уинтерса вернётся и «звезда» франшизы Крис Рэдфилд. По сюжету, главному герою предстоит столкнуться с новыми таинственными ужасами, которые изводят некогда мирную деревню.
Resident Evil Village поступит в продажу в 2021 году.
Хоррор анонсировали в рамках дебютной презентации игр для PlayStation 5. Вместе с ним Sony также показала сиквел Horizon Zero Dawn, сюжетное ответвление «Человека-паука» с Майлзом Моралесом в главной роли и ремейк Demon's Souls, писал NEWS.ru.
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