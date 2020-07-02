Resident Evil Village завершит историю седьмой части

https://static.news.ru/photo/e214d0a4-bc59-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Screenshot/Resident Evil Village

Студия Capcom поделилась новыми деталями о хорроре Resident Evil Village. Как заметили разработчики, игра завершит историю, начатую в седьмой части.

Сейчас проект готов на 60%, он находится в разработке около 3,5 лет. Capcom также ещё раз подтвердила, что деревню (village), которая станет местом действия новой части, можно назвать другим протагонистом, и поэтому её вынесли в название.

Хоррор будет включать основные особенности культовой серии — управление инвентарём и решение головоломок —, хотя подробностями о них разработчики пока не делятся. В студии считают, что разработка тайтла исключительно для консолей следующего поколения позволило авторам сократить время загрузки и придать игре более глубокий уровень погружения.

В новой части помимо Итана Уинтерса вернётся и «звезда» франшизы Крис Рэдфилд. По сюжету, главному герою предстоит столкнуться с новыми таинственными ужасами, которые изводят некогда мирную деревню.

Resident Evil Village поступит в продажу в 2021 году.

Хоррор анонсировали в рамках дебютной презентации игр для PlayStation 5. Вместе с ним Sony также показала сиквел Horizon Zero Dawn, сюжетное ответвление «Человека-паука» с Майлзом Моралесом в главной роли и ремейк Demon's Souls, писал NEWS.ru.