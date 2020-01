Программа, например, будет отслеживать, сколько монет собрал гость: по всему парку будут размещены знаменитые блоки со знаком вопроса из серии Super Mario. Результаты посетителей будут отображаться в списке лидеров. Кроме того, в некоторых зонах парка появятся «битвы с боссами», во время которых нескольким гостям придётся каким-то образом объединиться.

Super Nintendo World is opening in Osaka this summer ahead of the Olympics, followed by Universal Parks in Hollywood, Orlando and Singapore #SuperNintendoWorld #任天堂 pic.twitter.com/0OwDwrLkBz