https://static.news.ru/photo/b5ced16c-36c0-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Super Nintendo World

Компания Nintendo рассказала журналистам об особенностях готовящегося к открытию тематического парка Super Nintendo World. Его посетители получат специальные браслеты, которые можно синхронизировать с приложением и использовать в некоторых активностях.

Программа, например, будет отслеживать, сколько монет собрал гость: по всему парку будут размещены знаменитые блоки со знаком вопроса из серии Super Mario. Результаты посетителей будут отображаться в списке лидеров. Кроме того, в некоторых зонах парка появятся «битвы с боссами», во время которых нескольким гостям придётся каким-то образом объединиться.

Super Nintendo World is opening in Osaka this summer ahead of the Olympics, followed by Universal Parks in Hollywood, Orlando and Singapore #SuperNintendoWorld #任天堂 pic.twitter.com/0OwDwrLkBz — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 14, 2020

Nintendo также опубликовала музыкальный клип, посвящённый Super Nintendo World. Трек под названием WE ARE BORN TO PLAY исполнили дуэт Galantis и певица Charli XCX.

Открытие тематического парка пройдёт летом 2020 года в Осаке.

В декабре NEWS.ru рассказал, что владелец прототипа Nintendo PlayStation (Super NES c CD-ROM) Терри Диболд решил продать игровую консоль на онлайн-аукционе Heritage Auctions. Он стартует 27 февраля 2020 года.