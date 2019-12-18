https://static.news.ru/photo/2f9b3eaa-218f-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY 2.0/Mats Lindh/Flickr

Владелец прототипа Nintendo PlayStation (Super NES c CD-ROM) Терри Диболд решил продать игровую консоль на онлайн-аукционе Heritage Auctions. Он стартует 27 февраля 2020 года.

Как заявили в Heritage, который позиционирует себя как «крупнейший в мире аукционист коллекционных предметов», у лота не будет начальной цены, поскольку её определит сам рынок. Аукционный дом часто указывает приблизительную стоимость предметов, но консоль попадает под особый случай.

В случае с этим конкретным предметом, поскольку он никогда не продавался на публичных торгах, на самом деле нет никакого способа назвать [цену], — прокомментировала директор отдела видеоигр Heritage Валари Маклеки (Valarie McLeckie).

Сам Диболд объясняет решение продать редкий прототип тем, что он больше не хочет терять деньги. Вместе со своим сыном он путешествовал по миру и посещал игровые выставки и другие площадки, чтобы показать посетителям прототип Nintendo PlayStation. По словам владельца устройства, семья самостоятельно оплачивала каждую поездку и ничего не получала взамен.

Диболд в своё время даже отказался от предложения из Норвегии — тогда консоль оценили в $1,2 млн. Но после выплаты налогов со сделки и передачи половины оставшейся суммы сыну мужчина практически ничего бы не получил, сообщает Kotaku .

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