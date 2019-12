Фото: Microsoft

Компания Nintendo в рамках The Game Awards 2019 анонсировала дополнение Rise of the Phoenix для Marvel Ultimate Alliance 3. Трейлер прилагается.

Игроки смогут сыграть за четырёх новых персонажей (Феникса, Гамбита, Айсмена и Кейбла), опробовать новый режим Danger Room Mode и дополнительные Gauntlet-миссии. Дополнение станет доступно на Nintendo Switch 23 декабря. Ранее...