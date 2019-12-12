https://static.news.ru/photo/d4e28a2a-1d4e-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Microsoft

Компания Microsoft в рамках The Game Awards 2019 объявила название нового поколения игровых консолей — Xbox Series X.

Устройство выполнено в вертикальной форме. Новинка поступит в продажу в конце 2020 года.

Вместе с внешним видом консоли глава Xbox Фил Спенсер также анонсировал одну из первых игр для Xbox Series X — Senua's Saga: Hellblade II, сиквел экшена 2017 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft. Компания готовит к запуску две платформы — доступную Xbox Lockhart и её старшую версию Xbox Anaconda.